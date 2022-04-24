"В Украине наступит большой мир": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (видео)

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в честь Пасхи. Глава государства поздравил всех с праздником и призвал беречь друг друга.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день – день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание. С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – сказал Зеленский.

Вселенский патриарх призвал эвакуировать мирных из Мариуполя и прекратить войну

Вселенский патриарх Варфоломей после праздничного Пасхального богослужения призвал разблокировать гуманитарные коридоры в украинские города, а также осуществить эвакуацию мирного населения Мариуполя. Об этом сообщает "Укринформ".

Вселенский патриарх Варфоломей после службы обратился с проповедью к христианам и поздравил с Пасхой, а также высказался о ситуации в Украине. Так, Владыка призвал к прекращению войны России против Украины.

"Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства… Давайте попросим Воскресшего Освободителя, что эта Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окруженных в Мариуполе, гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей. То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается невыразимая человеческая трагедия", – сказал Вселенский патриарх.

Ранее мы писали: