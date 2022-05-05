В Украине с начала вторжения России погиб 221 ребенок – Офис генпрокурора

В Украине гибнут дети из-за войны / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 221 ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора.

По состоянию на утро 5 мая 2022 года, более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации, погиб 221 ребенок, ранены свыше 408.

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Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 139;

Киевской области – 116;

Харьковской области – 95;

Черниговской области – 68;

Херсонской области – 46;

Николаевской области – 44;

Луганской области – 37;

Запорожской области – 27;

Сумской области – 17;

Киеве – 16;

Житомирской области – 15.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов оккупантами повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.

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Число погибших украинских военных с начала войны

Украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN 16 апреля.

Он добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".