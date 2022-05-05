В Україні з початку вторгнення Росії загинула 221 дитина – Офіс генпрокурора

В Україні гинуть діти через війну / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 221 дитина. Про це в Telegram-каналі повідомляє Офіс генерального прокурора.
Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, загинула 221 дитина, поранено понад 408.
Найбільше постраждало дітей:
- у Донецькій області – 139;
- Київській області – 116;
- Харківській області – 95;
- Чернігівській області – 68;
- Херсонській області – 46;
- Миколаївській області – 44;
- Луганській області – 37;
- Запорізькій області – 27;
- Сумській області – 17;
- Києві – 16;
- на Житомирщині – 15.
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Через щоденні бомбардування та обстріли окупантами пошкоджено 1584 навчальних заклади. При цьому 118 з них повністю зруйновані.
Число загиблих українських військових від початку війни
Українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN 16 квітня.
Він додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "Важко сказати, скільки з них виживе".