В Україні з початку вторгнення Росії загинула 221 дитина – Офіс генпрокурора

В Україні гинуть діти через війну / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинула 221 дитина. Про це в Telegram-каналі повідомляє Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 5 травня 2022 року понад 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, загинула 221 дитина, поранено понад 408.

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Найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області – 139;

Київській області – 116;

Харківській області – 95;

Чернігівській області – 68;

Херсонській області – 46;

Миколаївській області – 44;

Луганській області – 37;

Запорізькій області – 27;

Сумській області – 17;

Києві – 16;

на Житомирщині – 15.

Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через щоденні бомбардування та обстріли окупантами пошкоджено 1584 навчальних заклади. При цьому 118 з них повністю зруйновані.

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Число загиблих українських військових від початку війни

Українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN 16 квітня.

Він додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "Важко сказати, скільки з них виживе".