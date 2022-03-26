В Украине сработали все гуманитарные коридоры – Верещук

Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров / Коллаж "Сегодня"

Сегодня в Украине из 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали все. Всего из горячих точек эвакуировали 5 208 человек.

Об этом сообщает вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук.

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Донецкая область

Из Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте выехали 331 человек.

"Сегодня нам наконец-то удалось довезти в Запорожье мариупольцев, которых вчера эвакуировали из Бердянска. Все 4000 человек сейчас уже в безопасности", – говорит Ирина Верещук.

"Скорые" доставили в больницу в Запорожье 2 тяжело раненых ребенка и одного грудничка с пневмонией. Вся необходимая помощь малышам из Мариуполя уже предоставляется.

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Из-за блокировки автобусов на блокпосте в Васильевке, не могли проехать мариупольцы и на частном транспорте.

Киевская область

Из села Плесецкое в город Фастов, а также сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в город Белая Церковь эвакуировали 289 человек.

"Наконец удалось повторно добраться и в город Бородянка, откуда сегодня эвакуировали в город Белая Церковь 62 человека", – говорит Ирина Верещук.

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Луганская область

Из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Горное и поселка Нижнее сегодня эвакуировали 526 человек

В ходе эвакуации в указанные города передали 80 тонн гуманитарной помощи (консервы, крупы, мука, мясо).

Китай выделит Украине гуманитарную помощь на 1,5 миллиона долларов

Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь. В частности, на нее будет выделено 10 млн юаней (более 1,5 млн долларов).

Китай пошел на такой шаг после того, как президент США Джо Байден предупредил Пекин о последствиях любой помощи, которую он может оказать России для военных действий в Украине.

Это может заставить президента Китая Си Цзиньпина выбирать между давними прибыльными торговыми отношениями с Западом и растущим стратегическим партнерством с Москвой.

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