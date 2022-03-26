В Україні спрацювали всі гуманітарні коридори – Верещук

Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Україні із 10 узгоджених гуманітарних коридорівспрацювали усі. Загалом із гарячих точок евакуювали 5208 осіб.

Про це повідомляє віцепрем'єрка та голова МінТОТ Ірина Верещук.

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Донецька область

З Маріуполь до Запоріжжя на власному автотранспорті виїхала 331 особа.

"Сьогодні нам нарешті вдалося довезти до Запоріжжя маріупольців, яких учора евакуювали з Бердянська. Усі 4000 осіб зараз уже у безпеці", – каже Ірина Верещук.

"Швидкі" доправили до лікарні в Запоріжжі 2 важкопоранених дитини та одного немовляти з пневмонією. Вся необхідна допомога малечі з Маріуполя вже надається.

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Через блокування автобусів на блокпості у Василівці не могли проїхати маріупольці і приватним транспортом.

Київська область

Із села Плесецьке до міста Фастів, а також сіл Северинівка, Червона Слобода, Рожів та Ситняки до міста Біла Церква евакуювали 289 осіб.

"Нарешті вдалося повторно дістатися і до міста Бородянка, звідки сьогодні евакуювали до міста Біла Церква 62 особи" , – каже Ірина Верещук.

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Луганська область

З міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Попасна, Гірське та селища Нижнє сьогодні евакуювали 526 осіб

У ході евакуації до зазначених міст передали 80 тонн гуманітарної допомоги (консерви, крупи, борошно, м'ясо).

Китай виділить Україні гуманітарну допомогу на 1,5 мільйона доларів

Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, на неї буде виділено 10 млн юанів (понад 1,5 млн доларів).

Китай пішов на такий крок після того, як президент США Джо Байден попередив Пекін про наслідки будь-якої допомоги, яку він може надати Росії для військових дій в Україні.

Це може змусити президента Китаю Сі Цзіньпіна обирати між давніми прибутковими торговими відносинами із Заходом і стратегічним партнерством із Москвою.

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