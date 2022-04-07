В Украине стартовала третья волна мобилизации – Марцинкив

В Украине мобилизируют резервистов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине началась третья волна мобилизации. Это значит, что Вооруженные силы Украины призывают резервистов, которые окончили военные кафедры.

Об этом напомнил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Реклама

"Обращаюсь к военнообязанным мужчинам, в частности приезжающим к нам из других областей, – вы должны стать на военный учет. Уже более 8 тысяч ВПЛ (внутренне перемещенных лиц. – Ред.) стали на учет. Помним, что защищать государство – обязанность каждого украинца", – сказал он.

Отметим, что во время третьей волны мобилизации в армию будут брать тех, кто относится к мобилизационному резерву, то есть военнообязанных граждан, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих этапов мобилизации.

Четвертая волна предусматривает призыв граждан, не имеющих возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и составляющих так называемый общественный резерв. Это мужчины, не имеющие боевого опыта, которые могут быть направлены в военные формирования при условиях критического сценария войны.

Реклама

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье IT-специалистов освободят от мобилизации.

Также напомним, украинцев будут выпускать из тюрем на войну с Россией.