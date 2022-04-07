В Україні стартувала третя хвиля мобілізації – Марцинків

В Україні мобілізують резервістів Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні розпочалася третя хвиля мобілізації. Це означає, що Збройні сили України призивають резервістів, які закінчили військові кафедри.

Про це нагадав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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"Звертаюся до військовозобов'язаних чоловіків, зокрема тих, хто приїжджає до нас з інших областей, – ви повинні стати на військовий облік. Вже понад 8 тисяч ВПО (внутрішньо переміщених осіб. – Ред.) стали на облік. Пам'ятаємо, що захищати державу – обов'язок кожного українця", – сказав він.

Зазначимо, що під час третьої хвилі мобілізації в армію забиратимуть тих, хто належить до мобілізаційного резерву, тобто військовозобов'язаних громадян, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і яких не призвали під час попередніх етапів мобілізації.

Четверта хвиля передбачає призов громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу і становлять так званий громадський резерв. Це чоловіки, що не мають бойового досвіду і можуть бути направлені у військові формування за умов критичного сценарію війни.

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Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті IT-фахівців звільнять від мобілізації.

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