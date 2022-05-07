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В Украине выросло число детей, пострадавших из-за вторжения РФ – Офис генпрокурора

Наталья Магдык
7 мая, 09:51
Из-за вооруженной агрессии РФ погибли 233 ребенка, многие получили ранения

От рук оккупантов ранения получили 410 детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в результате вторжения РФ пострадали более 633 детей, количество жертв-детей не изменилось — 223. Возросло количество раненых — 410. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram-канале.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Области, где пострадало больше всего детей

  • в Донецкой области – 139,
  • Киевской – 116,
  • Харьковской – 98,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 46,
  • Николаевской – 44,
  • Луганской – 37,
  • Запорожской – 27,
  • Сумской – 17,
  • Киеве – 16,
  • Житомирской – 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 635 учебных заведений, 126 из них разрушены полностью.

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