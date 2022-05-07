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В Україні зросла кількість дітей, які постраждали через вторгнення РФ – Офіс генпрокурора

Наталія Магдик
7 травня, 09:51
Через збройну агресію РФ загинули 233 дитини, багато людей отримали поранення

Від рук окупантів поранення отримали 410 дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні внаслідок вторгнення РФ постраждали більше 633 дітей, кількість жертв-дітей не змінилася – 223. Зросла кількість поранених – 410. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram-каналі .

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.

Області, де постраждало найбільше дітей

  • у Донецькій області – 139,
  • Київській – 116,
  • Харківській – 98,
  • Чернігівській – 68,
  • Херсонській – 46,
  • Миколаївській – 44,
  • Луганській – 37,
  • Запорізькій – 27,
  • Сумський – 17,
  • Києві – 16,
  • Житомирській – 15.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 635 навчальних закладів, 126 з них зруйновано повністю.

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Окупанти крадуть дітей

Російські окупанти влаштовують у свої сім'ї викрадених в Україні дітей – поки що невідомо про їхній стан здоров'я.

Стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт, яких передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомляла, що у ювенальних прокурорів два фокуси – діти-жертви та діти у конфлікті із законом . Росія труїть їхні душі і змушує брати опосередковану участь у збиранні чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це пряме порушення вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях

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