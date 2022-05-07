В Україні зросла кількість дітей, які постраждали через вторгнення РФ – Офіс генпрокурора

Від рук окупантів поранення отримали 410 дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні внаслідок вторгнення РФ постраждали більше 633 дітей, кількість жертв-дітей не змінилася – 223. Зросла кількість поранених – 410. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram-каналі .

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.

Області, де постраждало найбільше дітей

у Донецькій області – 139,

Київській – 116,

Харківській – 98,

Чернігівській – 68,

Херсонській – 46,

Миколаївській – 44,

Луганській – 37,

Запорізькій – 27,

Сумський – 17,

Києві – 16,

Житомирській – 15.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 635 навчальних закладів, 126 з них зруйновано повністю.

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Окупанти крадуть дітей

Російські окупанти влаштовують у свої сім'ї викрадених в Україні дітей – поки що невідомо про їхній стан здоров'я.

Стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт, яких передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомляла, що у ювенальних прокурорів два фокуси – діти-жертви та діти у конфлікті із законом . Росія труїть їхні душі і змушує брати опосередковану участь у збиранні чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це пряме порушення вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях