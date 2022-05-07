В Україні зросла кількість дітей, які постраждали через вторгнення РФ – Офіс генпрокурора

Від рук окупантів поранення отримали 410 дітей / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні внаслідок вторгнення РФ постраждали більше 633 дітей, кількість жертв-дітей не змінилася – 223. Зросла кількість поранених – 410. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram-каналі .
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.
Області, де постраждало найбільше дітей
- у Донецькій області – 139,
- Київській – 116,
- Харківській – 98,
- Чернігівській – 68,
- Херсонській – 46,
- Миколаївській – 44,
- Луганській – 37,
- Запорізькій – 27,
- Сумський – 17,
- Києві – 16,
- Житомирській – 15.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 635 навчальних закладів, 126 з них зруйновано повністю.
Окупанти крадуть дітей
Російські окупанти влаштовують у свої сім'ї викрадених в Україні дітей – поки що невідомо про їхній стан здоров'я.
Стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт, яких передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.
Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомляла, що у ювенальних прокурорів два фокуси – діти-жертви та діти у конфлікті із законом . Росія труїть їхні душі і змушує брати опосередковану участь у збиранні чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це пряме порушення вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях