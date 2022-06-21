В Украину придет холодный атмосферный фронт – народный синоптик

Жителям Украины в некоторых областях необходимо будет взять с собой что-то теплое. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 21 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, удивит украинцев изменчивой погодой. В большинстве областей нашей страны предполагаются слабые дожди с грозами, а в некоторых – переменная облачность. Украинцам необходимо взять с собой зонт, чтобы не намокнуть, а также в определенных областях – на всякий случай кофту.

Какая будет погода в Украине и Киеве сегодня, 21 июня

Как отмечает Укргидрометцентр, 21 июня столбики термометров будут колебаться от 19 до 32 градусов тепла. В подавляющем большинстве областей погода будет со слабыми дождями с грозами, кроме востока и части юга страны. Ветер – северо-западный, 7-12 м/с. В Крыму осадков не ожидается.

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На западе столбики термометров будут колебаться от 19 до 27 градусов тепла, во всех областях ожидаются слабые дожди с грозами. На севере и северо-востоке нашей страны прогнозируется +21-30 градусов – также будут слабые дожди с грозами.

На востоке Украины ожидаются +30-32 градуса, переменная облачность, без дождя, на юге – 27-31 градус выше нуля, дождя не будет только в Херсонской области. В Николаевской области ожидается слабый дождь, Одесской – слабый дождь с грозой.

В Киеве прогнозируется слабый дождь с грозой, 24-26 градусов тепла, а в Симферополе будет переменная облачность – +27-29 градусов.

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Фото – Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко рассказала в Facebook, что во вторник, 21 июня, в нашу страну придет холодный атмосферный фронт и ожидается ослабление жары. Воздух сменится на посвежее.

Так, в течение вторника температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных снизится до +20-26 градусов. Жара еще удержится на востоке, юге, Днепре, Сумской и Полтавской областях.

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"Да и там уже в среду также станет легче дышать. Атмосферный фронт – это обычно дожди. Поэтому 21 июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западной части Украины, на севере, вечером возможны в Одесской, Николаевской и Луганской областях. Кто не попал в этот географический список – будет сухо, солнечно", – отметила она.

Также, по ее словам, 21 июня в большинстве областей Украины возможны сильные порывы северо-западного ветра. В Киеве ожидается ослабление жары до +27 градусов. Дождь – вероятный, кратковременный, с грозой. Сильный ветер в столице.

В то же время синоптик заявила, что в среду, 22 июня, температура воздуха выровняется по всей Украине – предполагается +20-26 градусов, а на севере местами даже +17-20 градусов.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, какой была погода в Украине и Киеве 20 июня. Также мы писали о прогнозе магнитных бурь на июнь и говорили о признаках метеочувствительности.