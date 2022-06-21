В Україну прийде холодний атмосферний фронт – народний синоптик

Жителям України в деяких областях необхідно буде взяти із собою щось тепле. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 21 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, здивує українців мінливою погодою. У більшості областей нашої країни передбачаються слабкі дощі з грозами, а в деяких – мінлива хмарність. Українцям необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути, а також у певних областях – про всяк випадок кофтину.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 21 червня

Як зазначає Укргідрометцентр, 21 червня стовпчики термометрів коливатимуться від 19 до 32 градусів тепла. У переважній більшості областей погода буде зі слабкими дощами з грозами, крім сходу та частини півдня країни. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с. У Криму опадів не очікується.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 19 до 27 градусів тепла, в усіх областях очікуються слабкі дощі з грозами. На півночі та північному сході нашої країни прогнозуються +21-30 градусів – також будуть слабкі дощі з грозами.

На сході України очікуються +30-32 градуси, мінлива хмарність, без дощу, на півдні – 27-31 градус вище нуля, дощу не буде лише в Херсонській області. Водночас у Миколаївській очікується слабкий дощ, Одеській – слабкий дощ із грозою.

У Києві прогнозується слабкий дощ із грозою, 24-26 градусів тепла, а в Сімферополі буде мінлива хмарність – +27-29 градусів.

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Фото – Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла в Facebook, що у вівторок, 21 червня, в нашу країну прийде холодний атмосферний фронт і очікується послаблення спеки. Повітря зміниться на свіжіше.

Так, протягом дня вівторка температура повітря у західних, північних областях та в багатьох центральних знизиться до +20-26 градусів. Спека ще втримається на сході, півдні, у Дніпрі, на Сумщині та Полтавщині.

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"Та й там вже у середу також стане легше дихати. Атмосферний фронт – це, зазвичай, дощі. Тому 21-го червня короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть у західній частині України, на півночі, ввечері можливі на Одещині, Миколаївщині та Луганщині. Хто не потрапив у цей географічний список – буде сухо, сонячно", – зазначила вона.

Також, за її словами, 21-го червня у більшості областей України можливі сильні пориви північно-західного вітру. У Києві очікується послаблення спеки до +27 градусів. Дощ – ймовірний, короткочасний, із грозою. Сильний вітер у столиці.

Водночас синоптикиня заявила, що в середу, 22 червня, температура повітря вирівняється по всій Україні – передбачається +20-26 градусів, а на півночі місцями навіть +17-20 градусів.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, якою була погода в Україні та Києві 20 червня. Також ми писали про прогноз магнітних бур на червень і говорили про ознаки метеочутливості.