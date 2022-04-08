В ВСУ подсчитали потери оккупантов на 8 апреля

ВСУ уничтожили технику РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны против Украины ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц техники РФ. Среди них – танки, самолеты, корабли, средства ПВО и автомобильная техника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19 000 человек;

танков ‒ 700;

боевых бронированных машин ‒ 1891;

артиллерийских систем – 333;

РСЗО – 108;

средств ПВО – 55;

самолетов – 150;

вертолетов – 135;

автомобильной техники – 1361;

кораблей/катеров – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;

специальной техники – 25;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

РФ впервые признала большие потери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.

При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.