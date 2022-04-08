У ЗСУ підрахували втрати окупантів на 8 квітня

ЗСУ знищили техніку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку війни проти України ЗСУ знищили 19 тисяч окупантів та майже 5000 одиниць техніки РФ. Серед них – танки, літаки, кораблі, засоби ППО та автомобільна техніка.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 19 000 осіб;
- танків – 700;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 333;
- РСЗВ – 108;
- засобів ППО – 55;
- літаків – 150;
- вертольотів – 135;
- автомобільної техніки – 1361;
- кораблів/катерів – 7;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
РФ вперше визнала великі втрати
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.
"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.
При цьому Пєсков виправдовує вторгнення до України тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.