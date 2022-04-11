В ВСУ рассказали о боях и потерях оккупантов на юге Украины

Враг атакует Украину, однако ВСУ дают достойный отпор/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные продолжают удерживать освобожденные от российских оккупантов территории и населенные пункты на южном рубеже обороны под вражескими артобстрелами. ВСУ наносят захватчикам ощутимых потерь.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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В Одесской области текущая оперативная обстановка выглядит так: на Николаевском и Херсонском направлении войска РФ продолжают обороняться и пытаются восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.

"С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Среди новых трофеев бойцов ВСУ – многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотника типа "Орлан-10" противника. За сутки на южном фронте вражеские потери составили 84 рашистов и 13 единиц техники.

"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит разоблачение надводной обстановки и разведку", — рассказали в ОК "Юг".

Под Николаевом ВСУ сбили российский бомбардировщик

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

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Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.