В Запорожской области начались стычки между коллаборантами – глава ОВА

Александр Старух рассказал об обстановке в Запорожской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожской области происходит ротация российских войск. В регионе огромный экономический ущерб из-за полностью сорванного курортного сезона. Кроме того, между коллаборантами начались споры.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала "Эспрессо".

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"С начала недели на временно оккупированных территориях было отмечено резкое уменьшение количества оккупационных войск. Оказалось, что вражеские силы с конца прошлой недели производят ротацию. Вместо тех, кто совершал беспредел на оккупированных территориях, на территорию зашли свежие силы, преимущественно выходцы из "ДНР", – сообщил он.

По словам Старуха, сейчас коллаборанты начали конфликтовать между собой.

"Случаи коллаборации лишь единичны, а те, кто решил помогать врагу, уже начали об этом жалеть, их всех ожидает суд после победы Украины. Из-за жажды наживы и власти, среди коллаборантов начались стычки. Об этом свидетельствует появление случаев с взрывами и взрывами на оккупированных территориях. Предатели боятся за свою жизнь и теперь мечтают скрыться из нашей области в Крым", – подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Кроме того, оккупанты сорвали курортный сезон в регионе. Это привело к большим экономическим проблемам в захваченных районах.

"Курортный сезон провален. Это большая проблема, ведь жители Бердянска, Приморска, Кирилловки жили с курортного сезона. Туда приезжали миллионы людей на отдых. Сейчас во время войны никакого курортного сезона не будет. Его отсутствие усложнит экономическую ситуацию на этих территориях", – добавил Старух.

Оккупанты стягивают танки в Запорожскую область

В Запорожской области в населенном пункте Васильевка российские оккупанты развернули до 30 танков Т-62. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны, полковник Александр Мотузяник.

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"На Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км на юг от Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки", — сказал Мотузяник.

Ранее мы рассказывали, что в ближайшие время оккупанты будут пытаться повторно наступать на Николаев и Запорожье. К такому выводу пришел глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Кроме того, в Мелитополе Запорожской области в результате переброски войск РФ увеличилось количество военных из оккупированного грузинского региона Южной Осетии.