На Запоріжжі розпочалися сутички між колаборантами – голова ОВА

Олександр Старух розповів про обстановку у Запорізькій області. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області відбувається ротація російських військ. У регіоні величезні економічні збитки через повністю зірваний курортний сезон. Крім того, між колаборантами розпочалися суперечки.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телеканалу "Еспресо".

Реклама

"З початку тижня на тимчасово окупованих територіях було помічено різке зменшення кількості окупаційних військ. Виявилося, що ворожі сили з кінця минулого тижня проводять ротацію. Замість тих, хто вчиняв безчинства на окупованих територіях, на територію зайшли свіжі сили, переважно вихідці з "ДНР", – повідомив він.

За словами Старуха, нині колаборанти почали конфліктувати між собою.

"Випадки колаборації лише поодинокі, а ті, хто вирішив допомагати ворогу, вже почали про це шкодувати, на них всіх очікує суд після перемоги України. Через жагу наживи та влади, серед колаборантів почалися сутички. Про це свідчить поява випадків з підривами та вибухами на окупованих територіях. Зрадники бояться за своє життя та тепер мріють втекти з нашої області до Криму", – наголосив голова Запорізької ОВА.

Крім того, окупанти зірвали курортний сезон у регіоні. Це спричинило великі економічні проблеми у захоплених районах.

"Курортний сезон провалений. Це велика проблема, адже мешканці Бердянська, Приморська, Кирилівки жили з курортного сезону. Туди приїздили мільйони людей на відпочинок. Зараз, під час війни, ніякого курортного сезону не буде. Його відсутність ускладнить економічну ситуацію на цих територіях", – додав Старух.

Окупанти стягують танки у Запорізьку область

У Запорізькій області в населеному пункті Василівка російські окупанти розгорнули до 30 танків Т-62. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони, полковник Олександр Мотузяник.

Реклама

"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", — сказав Мотузяник.

Раніше ми розповідали, що найближчим часом окупанти намагатимуться повторно наступати на Миколаїв та Запоріжжя. Такого висновку дійшов голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, у Мелітополі Запорізької області внаслідок перекидання військ РФ збільшилася кількість військових з окупованого грузинського регіону Південної Осетії.