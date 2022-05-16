В Запорожской ОГА рассказали, как ВСУ "гасят" боевой задор оккупантов

На Запорожском направлении российские военные вели артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Запорожском направлении российские военные вели артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии столкновения, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Однако как только оккупанты получают "по зубам", их боевой пыл утихает.

Об этом сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

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Что происходит

Как отмечается, Запорожье продолжает готовиться к обороне, а патрульная и полиция охраны выполняют задачи по обеспечению общественного порядка. В то же время за минувшие сутки за нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 12 человек.

"В Запорожье активно ведется разъяснение людям алгоритмов действий, необходимых во время войны, а подразделения ТрО улучшают свое обучение, готовясь к боям с агрессором, оттачивают навыки стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, тактической медицины и одновременно несут службу по охране объектов и ключевых путей на подступах к Запорожью", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ предотвратила теракт в Запорожье и задержала его исполнителя, которым оказался 56-летний житель Днепра. Мужчина хотел посеять хаос и панику.

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