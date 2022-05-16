У Запорізькій ОВА розповіли, як ЗСУ "гасять" бойовий запал окупантів

На Запорізькому напрямку російські військові вели артилерійські обстріли підрозділів українських військ. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Запорізькому напрямку російські військові вели артилерійські обстріли підрозділів українських військ по всій лінії зіткнення, намагаючись покращити своє тактичне становище. Проте як тільки окупанти отримують "по зубах", їхній бойовий запал вщухає.

Про це повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

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Що відбувається

Як зазначається, Запоріжжя продовжує готуватися до оборони, а патрульна поліція та поліція охорони виконують завдання із забезпечення громадського порядку. Водночас за минулу добу за порушення правил комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 12 осіб.

"У Запоріжжі активно ведеться роз’яснення людям алгоритмів дій, необхідних під час війни, а підрозділи ТрО вдосконалюють свій вишкіл, готуючись до боїв з агресором, відточують навички стрільби зі стрілецької зброї та гранатометів, тактичної медицини та водночас несуть службу з охорони та оборони важливих об'єктів та ключових шляхів на підступах до Запоріжжя", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ запобігла теракту в Запоріжжі та затримала його виконавця, яким виявився 56-річний житель Дніпра. Чоловік хотів посіяти хаос та паніку.

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