Важное голосование в Европарламенте по Украине, начало импорта-экспорта электроэнергии из Словакии и другие события 7 июля

Важные события 7 июля/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"

В четверг, 7 июля, Европейский парламент проголосует по поводу 1 млрд евро макрофина для Украины. Кроме того, сегодня наша страна открывает импорт-экспорт электроэнергии в направлении Словакии.

Европарламент проголосует за 1 млрд евро макрофина для Украины

Европейский парламент рассмотрит по срочной процедуре предложение Европейской комиссии выделить Украине 1 млрд. евро первого транша новой макрофинансовой помощи Украине 7 июля.

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Голосование за внесение этого вопроса в повестку дня состоялось во вторник, 5 июля, в рамках пленарного заседания Европейского парламента. Депутаты голосовали простым поднятием рук.

Кроме того, в повестку дня по срочной процедуре также были включены временные меры по водительским документам, выданным Украиной в связи с вторжением России в Украину, и выявление нарушений ограничительных мер ЕС как преступлений, предусмотренных ст. 83(1) Договора о функционировании ЕС.

Голосование по этим вопросам также состоится 7 июля. Далее решение о выделении 1 млрд евро должно быть утверждено Европейским советом.

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Украина открывает импорт-экспорт электроэнергии в направлении Словакии

Украина с 7 июля начинает экспорт-импорт 50 МВт электроэнергии в направлении Словакии.

Согласно условиям суточных аукционов на 7 июля (объявляются за два дня до начала поставки), мощность экспорта электроэнергии в Румынию, как и импорта из нее, с этой даты снижена со 100 МВт до 50 МВт.

Как сообщалось, 27 июня европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E согласовала начало коммерческого экспорта первых 100 МВт до Европы. Первым направлением для снабжения стала Румыния. Планировалось, что по результатам румынских аукционов будет рассмотрен вопрос открытия направлений в Словакию и Венгрию, но в целом на мощности 100 МВт.

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Впоследствии планируется ее увеличение.

Импорт-экспорт электроэнергии в Румынию на 100 МВт стартовал с 30 июня. За неделю аукционов поступления от продажи "Укрэнерго" доступу к пересечению составили 106 млн грн. Количество победителей аукционов колеблется от пяти до девяти участников.

Жителей Житомирской области предупреждают о взрывах

Жителей Коростенского района Житомирской области предупреждают, что 7 июля с 12:00 до 16:00 возможен звук массовых взрывов. На территории ЧАО "Толкачевский ГОК" будут проводить подрыв горной породы в карьере предприятия. Проведение взрывов согласовано с органом власти.

"Сообщаем, что ЧАО "Толкачевский ГОК", по предварительному согласованию с Коростенской РОА на проведение массовых взрывов в дневное время суток, планирует 07.07.2022 года провести массовый взрыв горной породы в карьере предприятия. Ориентировочное время проведения взрыва между 12:00 и 16:00 часами", — говорится в сообщении Коростенской районной военной администрации.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 7 июля. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 7 июля:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.