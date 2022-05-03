Вблизи Харькова оккупанты обстреляли фабрику, есть погибший

Олег Синегубов сообщил об обстреле предприятия под Харьковом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковском районе утром 3 мая оккупанты обстреляли одно из предприятий. В результате погиб человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Фабрика на период военного положения не работала. Однако помещения потерпели значительные разрушения. К сожалению, погиб 46-летний работник, во время обстрелов находившийся на территории.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли по Харькову 2 удара с реактивных систем залпового огня и произвели 1 артиллерийский обстрел. От огня пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.

По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.

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За сутки в Харьковской области 3 раненых: Харьков – 2 человека, Чугуевский район – 1 человек. Также медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов.

Кроме того, активные боевые действия продолжаются в Изюмском направлении.

Гуманитарная ситуация

Как сообщил Синегубов, областной гуманитарный штаб продолжает доставлять помощь в пункты выдачи в Харькове и общин области. За сутки передали более 57 тонн продуктов питания.

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Коммунальные службы области продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. В частности, в Малой Рогани и Черкасской Лозовой возобновляют газоснабжение и вернули газ в 500 домов. Работы по обследованию, ремонту и восстановлению критической инфраструктуры проводятся ежедневно, без выходных.

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