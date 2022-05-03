Поблизу Харкова окупанти обстріляли фабрику, є загиблий

Олег Синєгубов повідомив про обстріл підприємства під Харковом. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківському районі зранку 3 травня окупанти обстріляли одне з підприємств. У результаті загинула людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Фабрика на період воєнного стану не працювала. Однак приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який під час обстрілів перебував на території.

Загалом за минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили 1 артилерійський обстріл. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

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За добу на Харківщині 3 поранених: Харків – 2 особи, Чугуївський район – 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів.

Крім того, тривають активні бойові дії тривають в Ізюмському напрямку.

Гуманітарна ситуація

Як повідомив Синєгубов, обласний гуманітарний штаб продовжує доставляти допомогу до пунктів видачі у Харкові та громад області. За добу передали понад 57 тонн продуктів харчування.

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Комунальні служби області продовують відновлювати критичну інфраструктуру. Зокрема, у Малій Рогані та Черкаській Лозовій відновлюють газопостачання та повернули газ у 500 домівок. Роботи з обстеження, ремонту та відновлення критичної інфраструктуру проводять щодня, без вихідних.

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