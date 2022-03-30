Великобритания первой согласилась стать гарантом безопасности для Украины

Барбара Вудворд объяснила позицию Великобритании по гарантиям безопасности для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины. Об этом заявила на брифинге постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, комментируя итоги переговоров Украины и России, сообщает Telegram-канал "Сегодня".
"Мы хотим любым способом, которым можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да", – заявила Вудворд.
Каких гарантий безопасности хочет Украина
Украинская сторона на переговорах с РФ 29 марта предложила обеспечить ей гарантии безопасности.
Согласно предложению, страны-гаранты в случае агрессии против Украины аналогично требованиям 5-й статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Они будут обязаны оказать помощь – закрывать небо, помогать вооружением, отправлять свои армии.
Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, США, Францию, Турцию, Германию, Италию, Канаду, Польшу и Израиль.
Предполагается, что гарантии не будут распространяться на ОРДЛО и Крым, поскольку вопрос этих территорий не урегулирован. Также гаранты должны помогать Украине со вступлением в ЕС.
В ответ Украина готова зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности.
Имплементировать решение о гарантиях безопасности предлагается по такой процедуре:
- референдум;
- ратификация парламентами стран-гарантов;
- ратификация парламентом Украины.