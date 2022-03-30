Велика Британія перша погодилася стати гарантом безпеки для України

Барбара Вудворд пояснила позицію Великої Британії щодо гарантій безпеки для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія готова бути гарантом безпеки України. Про це заявила на брифінгу постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд, коментуючи підсумки переговорів України та Росії, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

"Ми хочемо в будь-який спосіб, яким можемо, допомогти завершити війну, забезпечити виведення російських військ. І ми щасливі відіграти цю роль, якщо Україна попросить, так", – заявила Вудворд.

Барбара Вудворд / Фото: gov.uk

Реклама

Яких гарантій безпеки хоче Україна

Українська сторона на переговорах із РФ 29 березня запропонувала надати їй гарантії безпеки.

Згідно з пропозицією, країни-гаранти у разі агресії проти України за аналогічними вимогами 5-ї статті НАТО протягом 3 днів проводитимуть консультації. Вони будуть зобов'язані допомогти – закривати небо, допомагати озброєнням, відправляти свої армії.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Італію, Канаду, Польщу та Ізраїль.

Реклама

Передбачається, що гарантії не поширюватимуться на ОРДЛО та Крим, оскільки питання цих територій не врегульовано. Також гаранти мають допомагати Україні зі вступом в ЄС.

У відповідь Україна готова зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без'ядерності.

Імплементувати рішення про гарантії безпеки пропонується за такою процедурою:

Реклама