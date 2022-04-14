Верещук: 14 апреля будут открыты 9 гуманитарных коридоров — список

Замминистра обороны рассказала о путях эвакуации / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 14 апреля в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации. Об этом сообщила замминистра обороны Ирина Верещук.

Коридоры будут работать в таких направлениях:

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Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).

с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Верещук отмечает, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

Ситуация на востоке Украины

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"За прошедшие сутки, 4 апреля, полицией задокументирован 51 вражеский обстрел. Россияне били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию", – написал губернатор.

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Сергей Гайдай призвал местных жителей по возможности покинуть Луганскую область, поскольку практически все населенные пункты находятся под огнем оккупантов.

Кроме того, оккупанты снова сорвали эвакуацию из Рубежного.