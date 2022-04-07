Верещук: на Донбассе ожидается обострение, жители региона должны эвакуироваться

Верещук сделала объявление для жителей подконтрольной Украине части Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях должны эвакуироваться пока есть возможность потому, что вскоре ожидается обострение ситуации в этом регионе.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба министерства.

Реклама

По ее словам, все должны быть готовы, к сожалению, к дальнейшему обострению.

"Надо немедленно принимать решение, если например глава ВГА в Луганской и глава ВГА Донецкий требуют покинуть регион, надо это делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и власти уже ничего не смогут сделать. И мы не сможем им помочь. Потому что прекратить огонь будет практически невозможно. Из своего опыта скажу: особенно Луганская и Донецкая области. Конечно, часть Харьковской области. Нужно эвакуироваться. Если есть такая возможность. ", – подчеркнула Верещук.

Ситуация на Донбассе