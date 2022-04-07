Верещук: на Донбассе ожидается обострение, жители региона должны эвакуироваться

Верещук сделала объявление для жителей подконтрольной Украине части Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинцы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях должны эвакуироваться пока есть возможность потому, что вскоре ожидается обострение ситуации в этом регионе.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба министерства.
По ее словам, все должны быть готовы, к сожалению, к дальнейшему обострению.
"Надо немедленно принимать решение, если например глава ВГА в Луганской и глава ВГА Донецкий требуют покинуть регион, надо это делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и власти уже ничего не смогут сделать. И мы не сможем им помочь. Потому что прекратить огонь будет практически невозможно. Из своего опыта скажу: особенно Луганская и Донецкая области. Конечно, часть Харьковской области. Нужно эвакуироваться. Если есть такая возможность. ", – подчеркнула Верещук.
Ситуация на Донбассе
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого народного совета самопровозглашенного "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".
- Жители временно оккупированных территорий на Донбассе рассказали в комментарии "Сегодня", что боевики готовят ударные группировки, чтобы взять под свой контроль весь регион На юг так называемой "ДНР" свозят военную технику. Многие техники разместили в Тельманово – по словам источника, в окрестностях поселка разместили целые базовые лагеря.
- На Донбассе боевики проводят массовую мобилизацию местного населения, однако жители оккупированных территорий не хотят воевать и прячутся от призыва. Разведка опубликовала перехваченные телефонные разговоры, на которых можно услышать, что мужчины боятся выходить на улицы и массово скрываются.
- 6 апреля полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно будет готовить атаку на Киев.