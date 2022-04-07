Верещук: на Донбасі очікується загострення, мешканці регіону мають евакуюватися

Верещук зробила оголошення для мешканців підконтрольній Україні частини Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні
Українці, які перебувають у Луганській та Донецькій областях, мають евакуюватися поки що є можливість тому, що незабаром очікується загострення ситуації в цьому регіоні.
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає прес-служба міністерства.
За її словами, усі мають бути готові, на жаль, до подальшого загострення.
"Треба негайно приймати рішення, якщо, наприклад, голова ВДА в Луганській і голова ВДА Донецький вимагають покинути регіон, треба це робити, тому що потім люди будуть під вогнем, їх розстрілюватимуть і влада вже нічого не зможе зробити. І ми не зможемо їм допомогти". Тому що припинити вогонь буде практично неможливо. Зі свого досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звичайно, частина Харківської області. Потрібно евакуюватися. Якщо є така можливість.", – наголосила Верещук.
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