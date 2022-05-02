Верещук рассказала, что на "Азовстали" назревает гуманитарная катастрофа

На заводе остались заблокированными сотни гражданских / Коллаж "Сегодня"

На "Азовстали" в Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. У людей заканчиваются еда, вода и медикаменты.

Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

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"Как известно, на "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты", – говорится в сообщении.

Также за два первых дня с "Азовстали" эвакуировали более 100 людей.

"Многократные попытки эвакуировать гражданских в последние недели успеха не имели. Ситуацию под личный контроль принял президент Зеленский", – говорится в сообщении.

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В Мариуполе хотят провести еще одну эвакуацию, 2 мая

На понедельник, 2 мая, запланирована еще одна эвакуация жителей Мариуполя. Людей хотят вывезти из города в 7:00.

"Завтра (2 мая) в 7:00 возле "Порт-Сити". Очередная попытка эвакуации. Передавайте близким быть вовремя, но не нужно приходить на час раньше", – говорится в сообщении.

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