Верещук розповіла, що на "Азовсталі" назріває гуманітарна катастрофа

На заводі залишилися заблокованими сотні цивільних / Колаж "Сьогодні"

На "Азовсталі" у Маріуполі назріває гуманітарна катастрофа. У людей закінчуються їжа, вода та медикаменти.

Про це повідомляє віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Реклама

"Як відомо, на "Азовсталі" разом з захисниками Маріуполя залишаються заблокованими сотні цивільних осіб. Ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи, тому що у людей закінчуються вода, їжа та медикаменти", – йдеться у повідомленні.

Також за два перші дні з "Азовсталі" евакуювали понад 100 людей.

"Багаторазові спроби евакуювати цивільних останніми тижнями успіху не мали. Ситуацію під особистий контроль взяв президент Зеленський", – йдеться у повідомленні.

Реклама

У Маріуполі хочуть провести ще одну евакуацію, 2 травня

На понеділок, 2 травня, заплановано ще одну евакуацію жителів Маріуполя. Людей хочуть вивезти з міста о 7:00.

"Завтра (2 травня) о 7:00 біля "Порт-Сіті". Чергова спроба евакуації. Передавайте близьким бути вчасно, але не треба приходити на годину раніше", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали: