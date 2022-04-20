Верещук: удалось договориться про гуманитарный коридор из Мариуполя

На 20 апреля назначен "зеленый коридор" из Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя, выехать смогут женщины, дети и пожилые люди. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении были сфокусированы усилия украинской стороны.

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В тоже время мэр Мариуполя Вадим Бойченко, в эфире телемарафона UAразом, говоря об эвакуации граждан из города сообщил, что нужно еще проработать этот вопрос, чтобы эвакуация состоялась, а это более 100 тысяч человек.

"Нужно еще поработать, чтобы коридор состоялся – то, что мы сегодня слышим о 90 автобусах и 6 тысячах граждан, которые смогут доехать до Запорожья. В городе сейчас осталось более 100 тысяч человек, которые ждут эвакуацию. Где-то в течение часа станет ясно, состоится ли маршрут и поедут ли автобусы заполненными, а не пустыми", – рассказал он.

Как эвакуироваться

Сбор в Мариуполе назначен в 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

Ситуация в Мариуполе