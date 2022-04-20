Верещук: удалось договориться про гуманитарный коридор из Мариуполя

На 20 апреля назначен "зеленый коридор" из Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня
На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя, выехать смогут женщины, дети и пожилые люди. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении были сфокусированы усилия украинской стороны.
В тоже время мэр Мариуполя Вадим Бойченко, в эфире телемарафона UAразом, говоря об эвакуации граждан из города сообщил, что нужно еще проработать этот вопрос, чтобы эвакуация состоялась, а это более 100 тысяч человек.
"Нужно еще поработать, чтобы коридор состоялся – то, что мы сегодня слышим о 90 автобусах и 6 тысячах граждан, которые смогут доехать до Запорожья. В городе сейчас осталось более 100 тысяч человек, которые ждут эвакуацию. Где-то в течение часа станет ясно, состоится ли маршрут и поедут ли автобусы заполненными, а не пустыми", – рассказал он.
Как эвакуироваться
Сбор в Мариуполе назначен в 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.
Ситуация в Мариуполе
- Российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
- В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
- Также сообщалось, что россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Оккупанты используют мирных жителей, как приманку для обнаружения огневых точек.