Верещук: вдалося домовитись про гуманітарний коридор із Маріуполя

На 20 квітня призначено "зелений коридор" з Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні заплановано гуманітарний з Маріуполя, виїхати зможуть жінки, діти та люди похилого віку. Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, враховуючи катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямі було сфокусовано зусилля української сторони.

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Водночас мер Маріуполя Вадим Бойченко, в ефірі телемарафону UA разом, говорячи про евакуацію громадян із міста повідомив, що потрібно ще опрацювати це питання, щоб евакуація відбулася, а це понад 100 тисяч людей.

"Потрібно ще попрацювати, щоб коридор відбувся – те, що ми сьогодні чуємо про 90 автобусів та 6 тисяч громадян, які зможуть доїхати до Запоріжжя. У місті зараз залишилося понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію. Десь протягом години буде ясно, чи відбудеться маршрут та чи поїдуть автобуси заповненими, а не порожніми", – розповів він.

Як евакуюватися

Збір у Маріуполі призначений о 14:00 на перетині вулиць Таганрозької та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

Ситуація у Маріуполі