Верещук: в Украине 11 апреля будут действовать 9 гуманитарных коридоров – список

Ирина Верещук назвала эвакуационные рейсы на 12 апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня
На 11 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. В частности, эвакуация людей планируется из Мариуполя и Луганской области.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.
Эвакуация будет проводиться по следующим маршрутам:
Донецкая область
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте
Запорожская область
- Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
- Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.
Луганская область
- Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28
- Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
- Из города Попасная в город Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- Из города Рубежное в город Бахмут
- Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13
"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – подчеркнула Верещук.
Эвакуация прошедших суток
В течение дня, 11 апреля, в Украине с горячих точек эвакуировали 4354 человека. Во время эвакуации оккупационные войска постоянно нарушали режим тишины.
Эвакуационными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье добрались 3854 человека. Из них 556 – из Мариуполя; 3298 человек эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.
Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживают оккупационные войска на блокпосте в Васильевке. Третий день Российская Федерация нарушает договоренности на обеспечение проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов.
Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось эвакуировать более 500 человек.
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