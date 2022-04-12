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Верещук: в Украине 11 апреля будут действовать 9 гуманитарных коридоров – список

Инна Собора
12 апреля, 09:16
Мирных жителей пытаются вывезти из трех областей в более безопасные районы

Ирина Верещук назвала эвакуационные рейсы на 12 апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня

На 11 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. В частности, эвакуация людей планируется из Мариуполя и Луганской области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

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Эвакуация будет проводиться по следующим маршрутам:

Донецкая область

  • Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте

Запорожская область

  • Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
  • Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Место сбора: ул. Шевченко, 5
  • Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

Луганская область

  • Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28
  • Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
  • Из города Попасная в город Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • Из города Рубежное в город Бахмут
  • Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13

"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – подчеркнула Верещук.

Эвакуация прошедших суток

В течение дня, 11 апреля, в Украине с горячих точек эвакуировали 4354 человека. Во время эвакуации оккупационные войска постоянно нарушали режим тишины.

Эвакуационными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье добрались 3854 человека. Из них 556 – из Мариуполя; 3298 человек эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.

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Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживают оккупационные войска на блокпосте в Васильевке. Третий день Российская Федерация нарушает договоренности на обеспечение проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось эвакуировать более 500 человек.

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