Вертолет и самолет семьи Медведчука отдали ВСУ (фото)

Полиция арестовала вертолет и самолет семьи Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня
Вертолет и самолет, принадлежащие семье нардепа Виктора Медведчука, передали для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил в Facebook Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"В рамках уголовного производства, расследуемого по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, оперативники Департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука", – говорится в сообщении.
По ходатайству Офиса генерального прокурора на изъятое имущество был наложен арест. Пока его передали для нужд ВСУ.
Ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата Украины.
Дело Медведчука
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- 23 мая Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара – Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно: тот якобы не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.