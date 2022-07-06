Вертолет и самолет семьи Медведчука отдали ВСУ (фото)

Полиция арестовала вертолет и самолет семьи Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Вертолет и самолет, принадлежащие семье нардепа Виктора Медведчука, передали для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил в Facebook Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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"В рамках уголовного производства, расследуемого по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, оперативники Департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука", – говорится в сообщении.

По ходатайству Офиса генерального прокурора на изъятое имущество был наложен арест. Пока его передали для нужд ВСУ.

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Ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата Украины.

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Дело Медведчука