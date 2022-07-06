Гелікоптер і літак родини Медведчука віддали ЗСУ (фото)

Поліція заарештувала гелікоптер і літак родини Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Гелікоптер і літак, що належать родині нардепа Віктора Медведчука, передали для потреб Збройних сил України.

Про це повідомив у Facebook Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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"В межах кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука", – йдеться в повідомленні.

За клопотанням Офісу генерального прокурора на вилучене майно було накладено арешт. Наразі його передали для потреб ЗСУ.

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Раніше було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України.

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Справа Медведчука