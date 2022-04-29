Вертолет РФ обстрелял неуправляемыми ракетами Сумскую область (видео)

Российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вертолет российских оккупантов обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Что произошло

"Враг не оставляет в покое нашу область. Российский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами. Это произошло около 12:20 в Хотинской поселковой ОТГ", – написал он.

По словам Дмитрия Живицкого, пограничники услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.

"Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины. Пострадавших нет", – сказал он.

Напомним, оккупанты обстреляли Сумскую область утром 29 апреля из минометов. Пограничники зафиксировали прилеты более 30 минометных мин, выпущенных из территории РФ.

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