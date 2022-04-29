Вертоліт РФ обстріляв некерованими ракетами Сумщину (відео)

Російські окупанти обстріляли територію Сумської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вертоліт російських окупантів обстріляв територію Сумщини некерованими ракетами.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Що сталося

"Ворог не полишає в спокої нашу область. Російський вертоліт обстріляв територію Сумщини некерованими ракетами. Це сталося близько 12:20 у Хотінській селищній ОТГ", – написав він.

За словами Дмитра Живицького, прикордонники почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.

"Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційними ракетами по території України. Постраждалих немає", – сказав він.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Сумську область вранці 29 квітня з мінометів. Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з території РФ.

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