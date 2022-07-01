Визовый режим с Россией заработал: что следует знать

Украина ввела визы с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 июля вступил в силу визовый режим с Россией. Получение визы для россиян не гарантирует, что каждый желающий попасть на территорию Украины сможет это сделать.

Пресс-служба Верховной Рады разместила в Facebook инфографику с ответами на главные вопросы по безвизу.

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– Как теперь россияне будут получать визу?

Граждане РФ могут обращаться в визовые центры VFS Global. Они расположены в 8 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

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- В Украину сможет въехать любой россиянин?

- Нет, выдача виз будет четко контролироваться. Визы не смогут получить россияне в санкционных списках и списках людей, угрожающих национальной безопасности Украины. Это, в частности, определенные российские актеры, певцы и культурные деятели.

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– Какие документы теперь нужны?

Загранпаспорт, а также приглашение и ксерокопия паспортных данных принимающей стороны. То есть любой россиянин не сможет приехать в Украину просто так, без приглашения.

- Нужна ли виза гражданам РФ, которые въехали в Украину до 1 июля?

Нет, они должны быть зарегистрированы по месту жительства и могут находиться в нашей стране до 90 дней.

– Сколько денег нужно иметь на счету?

Каждый россиянин должен иметь с собой сумму, равную 20 прожиточным минимумам в месяц. Это 52 тысячи гривен.

– Виза есть на руках. Значит ли это, что россиянина точно пустят на территорию Украины?

Нет, не значит. Виза не является гарантией пересечения границы. Украинские пограничники могут отказать во въезде.

Визы для россиян

Разговоры о введении визового режима для граждан России возникли сразу после оккупации Крыма и развязывания РФ войны на Донбассе. В частности, в 2014 году с таким предложением выступил тогдашний секретарь СНБО Андрей Парубий. Также ввести визовый режим с Россией в разное время предлагали народные депутаты.

В январе 2015 года правительство одобрило переход на заграничные паспорта для граждан РФ при пересечении границы с Украиной. Такой порядок начал действовать с 1 марта 2015 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 июня сообщил об отмене безвизового режима с Россией с 1 июля.