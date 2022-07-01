Візовий режим з Росією запрацював: що варто знати

Україна запровадила візи з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 липня набув чинності візовий режим з Росією. Отримання візи для росіян не є гарантією того, що кожен охочий потрапити на територію України зможе це зробити.

Пресслужба Верховної Ради розмістила у Facebook інфографіку з відповідями на головні питання щодо безвізу.

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- Як тепер росіяни отримуватимуть візу?

Громадяни РФ можуть звертатися до візових центрів VFS Global. Вони розташовані у 8 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону й Самарі.

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- В Україну зможе в'їхати будь-який росіянин?

- Ні, видача віз чітко контролюватиметься. Візи не зможуть отримати росіяни у санкційних списках та переліках людей, які загрожують національній безпеці України. Це, зокрема, певні російські актори, співаки і культурні діячі.

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- Які документи тепер потрібні?

Закордонний паспорт, а ще запрошення і ксерокопія паспортних даних сторони, яка приймає. Тобто будь-який росіянин не зможе приїхати в Україну просто так, без запрошення.

- Чи потрібна віза громадянам РФ, які в'їхали в Україну до 1 липня?

Ні, вони мають бути зареєстровані за місцем проживання і можуть перебувати у нашій країні до 90 днів.

- Скільки грошей потрібно мати на рахунку?

Кожен росіянин повинен мати з собою суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць. Це 52 тисячі гривень.

- Віза є на руках. Чи означає це, що росіянина точно пустять на територію України?

Ні, не означає. Віза не є гарантією перетину кордону. Українські прикордонники можуть відмовити у в'їзді.

Візи для росіян

Розмови про запровадження візового режиму для громадян Росії виникли одразу після окупації Криму та розв'язання РФ війни на Донбасі. Зокрема, у 2014 році з такою пропозицією виступив тодішній секретар РНБО Андрій Парубій. Також запровадити візовий режим з Росією у різний час пропонували народні депутати.

У січні 2015 року уряд схвалив перехід на закордонні паспорти для громадян РФ під час перетину кордону з Україною. Такий порядок почав діяти з 1 березня 2015 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 червня повідомив про скасування безвізового режиму з Росією з 1 липня.