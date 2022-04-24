Владимир Кличко объяснил, почему в Германии боятся Путина

Владимир Кличко (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Немцы помнят страх перед СССР, считает всемирно известный боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко.

Об этом он сказал в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24" телеведущей Елене Цинтиле.

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Мэр украинской столицы Виталий Кличко добавил, что движение в направлении предоставления стране тяжелого вооружения все же началось.

Владимир Кличко рассказал, что Германия имеет свою ментальность, заключающуюся в "определенном страхе перед уже несуществующим СССР".

"К руководству России и окружению Путина немцы испытывают определенные страхи. Им нужно было помочь их преодолеть", – объяснил Владимир Кличко, который только что вернулся с рабочего визит в Германии.

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Он уверен, что украинцам удалось продемонстрировать Западу, что борьба за собственный дом и свободу достойна лучших союзников против врагов человечности.

"Постепенно мы доказали миру право на свой выбор. В нашу победу начали верить и общаться в свободном мире", – сказал Владимир Кличко.

Также братья Кличко предупредили Запад о том, что у Украины нет времени на ожидание помощи, ведь выбор стоит между жизнью и смертью.

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"Мы имеем право давить и критиковать, потому что у нас нет времени на оправдание и промедление с предоставлением оружия. Я критикую Германию и свободный мир за промедление с оказанием первой помощи. В войне машут не кулаками, а оружием! Но мир уже понимает, что нужно поддерживать Украину. Мы благодарны западным партнерам за оказание экономической помощи, и нужно оружие", – настоял Владимир Кличко.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко добавил, что не стоит забывать – Германия является самым крупным финансовым донором Украины.

"Что касается предоставления оружия, очень важно, что Владимир на несколько дней уехал в Германию, встретился с политическим руководством и политическими партиями страны и убеждал: нам нужно тяжелое оружие", – резюмировал Виталий Кличко.

По его словам, движение в этом направлении уже началось.

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