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Во Львове из-за обстрела у многих пропали свет и вода — Садовой

Мария Николаенко
3 мая, 21:51
Мэр сообщил о проблемах из-за обстрела города российскими войсками

Андрей Садовой рассказал о последствиях обстрела / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ракетного удара в части Львова пропало электричество. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, ракеты повредили электроподстанции.

"Оперативно по Львову. Повреждены 3 электроподстанции. Две насосные станции без тока", — написал он.

Садовой добавил, что водоснабжение пытаются возобновить через альтернативные источники электроэнергии.

Обстрелы 3 мая

  • По всей стране вечером, 3 мая, была затяжная воздушная тревога, а после люди услышали взрывы. Они прогремели в Одессе, Киеве, Киевской и Кировоградской областях, а также в Виннице и Днепре.
  • Во Львове было слышно около 5 взрывов.
  • ПВО сбила две крылатые ракеты, которые летели на Винницу.
  • Ещё одну крылатую ракету ПВО сбила на подлёте к Киеву в районе Одесской трассы. Взрывы были слышны на правом берегу города.