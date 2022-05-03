Во Львове из-за обстрела у многих пропали свет и вода — Садовой

Андрей Садовой рассказал о последствиях обстрела / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ракетного удара в части Львова пропало электричество. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, ракеты повредили электроподстанции.

"Оперативно по Львову. Повреждены 3 электроподстанции. Две насосные станции без тока", — написал он.

Садовой добавил, что водоснабжение пытаются возобновить через альтернативные источники электроэнергии.

Обстрелы 3 мая