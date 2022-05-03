У Львові через обстріл у багатьох зникло світло і вода — Садовий

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В результаті ракетного удару в частині Львова зникла електрика. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, ракетами пошкоджено електропідстанції.
"Оперативно по Львову. Пошкоджено 3 електропідстанції. Дві насосні станції без струму", — написав він.
Садовий додав, що водопостачання намагаються відновити через альтернативні джерела електроенергії.
Обстріли 3 травня
- По всій країні ввечері, 3 травня, була затяжна повітряна тривога, а після люди почули вибухи. Вони пролунали в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.
- У Львові було чути близько 5 вибухів.
- ППО збила дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці.
- Ще одну крилату ракету ППО збила на підльоті до Києва в районі Одеської траси. Вибухи були чути на правому березі міста.