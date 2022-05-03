У Львові через обстріл у багатьох зникло світло і вода — Садовий

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В результаті ракетного удару в частині Львова зникла електрика. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, ракетами пошкоджено електропідстанції.

"Оперативно по Львову. Пошкоджено 3 електропідстанції. Дві насосні станції без струму", — написав він.

Садовий додав, що водопостачання намагаються відновити через альтернативні джерела електроенергії.

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