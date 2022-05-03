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У Львові через обстріл у багатьох зникло світло і вода — Садовий

Марія Николаєнко
3 травня, 21:51
Мер міста повідомив про проблеми через обстріл міста російськими військами

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В результаті ракетного удару в частині Львова зникла електрика. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, ракетами пошкоджено електропідстанції.

"Оперативно по Львову. Пошкоджено 3 електропідстанції. Дві насосні станції без струму", — написав він.

Садовий додав, що водопостачання намагаються відновити через альтернативні джерела електроенергії.

Обстріли 3 травня

  • По всій країні ввечері, 3 травня, була затяжна повітряна тривога, а після люди почули вибухи. Вони пролунали в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.
  • У Львові було чути близько 5 вибухів.
  • ППО збила дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці.
  • Ще одну крилату ракету ППО збила на підльоті до Києва в районі Одеської траси. Вибухи були чути на правому березі міста.