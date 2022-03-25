Военная техника РФ окружила Изюм – новые спутниковые снимки

Техника РФ возле Изюма / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ожесточенных столкновений вокруг Изюма большая часть города была разрушена, а новые спутниковые снимки показывают масштабы разрушений. Компания космических технологий Maxar Technologies продемонстрировала фото, на которых видно российскую военную колонну, а также технику, из которой обстреливают город.

Фото опубликовало издание CNN.

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На фото массивный кратер шириной около 12 метров в поле в центральной части города. С одной стороны воронки лежат сгоревшие обломки школы, с другой — футбольное поле. Часть больницы через улицу также разрушена.

Фото Maxar Technologies

Начальник отдела Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил CNN, что город был практически полностью разрушен российской авиацией и артиллерией, хотя внутри Изюма продолжались ожесточенные бои за контроль над территорией.

Колонна российских самоходных артиллерийских установок. Фото Maxar Technologies

К северу от школы на спутниковых снимках большое здание котельной и все близлежащие жилые дома также разрушены.

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Примерно в 5 километрах к северо-западу от Изюма видна колонна российских самоходных артиллерийских установок, движущаяся в сторону города.

Русские самоходно-артиллерийские установки в поле. Фото Maxar Technologies

По словам Стрельника, российские войска в настоящее время контролируют секторы города на северном берегу реки Северский Донец, которая разделяет Изюм пополам. Украинцы контролируют участки города на южном берегу реки.

Понтонный мост через реку Северский Донец. Фото Maxar Technologies

Ситуация в Изюме