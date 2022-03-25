Військова техніка РФ оточила Ізюм – нові супутникові знімки

Техніка РФ біля Ізюму / Фото: Колаж: Сьогодні
Внаслідок запеклих зіткнень навколо Ізюма більша частина міста була зруйнована, а нові супутникові знімки показують масштаби руйнувань. Компанія космічних технологій Maxar Technologies продемонструвала фото, на яких видно російську військову колону, а також техніку, з якої обстрілюють місто.
Фото опублікувало видання CNN .
На фото масивний кратер завширшки близько 12 метрів у полі в центральній частині міста. З одного боку вирви лежать уламки школи, що згоріли, з іншого — футбольне поле. Частину лікарні через вулицю також зруйновано.
Начальник відділу Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив CNN, що місто було практично повністю зруйноване російською авіацією та артилерією, хоча всередині Ізюму тривали запеклі бої за контроль над територією.
На північ від школи на супутникових знімках велику будівлю котельні та всі прилеглі житлові будинки також зруйновані.
Приблизно за 5 кілометрів на північний захід від Ізюма видно колону російських самохідних артилерійських установок, що рухається у бік міста.
За словами Стрельника, російські війська нині контролюють сектори міста на північному березі річки Сіверський Донець, яка розділяє Ізюм навпіл. Українці контролюють ділянки міста на південному березі річки.
Ситуація в Ізюмі
- 24 березня в Ізюмі Харківської області російські окупанти обстріляли телевежу, а також пошкодили меморіал пам'яті Другої світової війни на горі Кременець. Ворог у напрямку Харкова активних дій не проводив. Основні зусилля він зосередив на руйнуванні громадянської інфраструктури міста. На Ізюмському напрямку російські військові зазнали втрат і змушені були відступити в район південної частини міста.
- 17 березня російські окупанти внаслідок авіаудару містом пошкодили меморіал пам'яті Другої світової війни
- 11 березня, російські загарбники зірвали евакуацію людей із Ізюма. Для евакуації було підготовлено 20 автобусів, але через обстріл окупантів "зелений коридор" так і не вдалося запустити.
- Заступник градоначальника міста Володимир Мацокін заявив, що влада Ізюма не збирається здавати його окупантам.