Военные не хотят касок и бронежилетов. Зеленский рассказал, что нужно ВСУ для победы

Зеленский рассказал о нуждах ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным для победы над оккупантами РФ более важно тяжелое вооружение, а не бронежилеты и специальные каски. Поэтому Украина призывает другие страны поставлять именно технику.

Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News.

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"Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 (американские истребители. – Ред.) или что у вас есть, то дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Дайте мне их в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну", – сказал президент.

США помогут передать танки союзников Украине

Администрация Байдена будет работать над передачей техники Украине с союзниками по НАТО – советские танки (которые остались в арсенале некоторых стран) отдадут для укрепления обороны на Донбассе.

Решение США стать посредником в поставках танков приняли в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского. Чиновник объяснил, что танки дадут советские, "которые украинские войска умеют использовать". Это первый случай за весь период войны, когда Соединенные Штаты помогут перебросить танки.