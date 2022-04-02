Військові не хочуть касок та бронежилетів. Зеленський розповів, що потрібно ЗСУ для перемоги

Зеленський розповів про потреби ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим для перемоги над окупантами РФ важливіше важке озброєння, а не бронежилети та спеціальні каски. Тому Україна закликає інші країни постачати саме техніку.

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю Fox News.

Реклама

"Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки. Ви не можете дати нам F-18 або F-19 (американські винищувачі. – Ред.) або що у вас є, то дайте нам старі радянські літаки. Ось і все. Дайте мені їх у руки. Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну", – сказав президент.

США допоможуть передати танки союзників Україні

Адміністрація Байдена працюватиме над передачею техніки Україні із союзниками по НАТО – радянські танки (що залишилися в арсеналі деяких країн) віддадуть для зміцнення оборони на Донеччині.

Рішення США стати посередником у постачанні танків ухвалили у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського. Чиновник пояснив, що танки дадуть радянські, "які українські війська можуть використовувати". Це перший випадок за період війни, коли Сполучені Штати допоможуть перекинути танки.