Военные преступления оккупантов на Киевщине: в полиции назвали число погибших и пропавших без вести

Андрей Небитов рассказал о поисках погибших жителей Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области правоохранители обнаружили более 1200 тел погибших в результате вторжения России в Украину.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24".

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По его словам, полиция фиксирует преступления российских военных:

"К сожалению, ужасные находки мы обнаруживаем каждый день, фиксируем преступления армии Российской Федерации на территории Киевской области. На сегодняшний день 1202 тела наших погибших граждан осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления конечной причины смерти".

Как отметил Небитов, 280 тел по сей день остаются не опознанными. Правоохранитель рассказал, что 300 человек считаются пропавшими без вести, и эта цифра ежедневно растет.

"Ищем среди погибших, но надеемся этих людей найти живыми. Очень многие потеряли связь в связи с тем, что люди потеряли мобильные телефоны, оккупанты отбирали телефоны, или даже они были принудительно эвакуированы на территорию республики Беларусь или России. Ищем этих людей, соответствующим образом отбираем ДНК, помещаем в специальную базу и сотрудничаем с родственниками для сравнения", – сказал он.

Начальник полиции Киевской области также добавил, что оккупанты во время бегства с территории Киевской области установили взрывоопасные ловушки:

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"Они ставили растяжки, минировали бытовые приборы, жилье гражданских лиц, а также места общего пользования, в том числе кладбища. Работы будет очень много. День боевых действий – это месяц тяжелой напряженной работы взрывотехников".

Зверства российских оккупантов под Киевом