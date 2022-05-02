Военные преступления оккупантов на Киевщине: в полиции назвали число погибших и пропавших без вести

Андрей Небитов рассказал о поисках погибших жителей Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области правоохранители обнаружили более 1200 тел погибших в результате вторжения России в Украину.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24".
По его словам, полиция фиксирует преступления российских военных:
"К сожалению, ужасные находки мы обнаруживаем каждый день, фиксируем преступления армии Российской Федерации на территории Киевской области. На сегодняшний день 1202 тела наших погибших граждан осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления конечной причины смерти".
Как отметил Небитов, 280 тел по сей день остаются не опознанными. Правоохранитель рассказал, что 300 человек считаются пропавшими без вести, и эта цифра ежедневно растет.
"Ищем среди погибших, но надеемся этих людей найти живыми. Очень многие потеряли связь в связи с тем, что люди потеряли мобильные телефоны, оккупанты отбирали телефоны, или даже они были принудительно эвакуированы на территорию республики Беларусь или России. Ищем этих людей, соответствующим образом отбираем ДНК, помещаем в специальную базу и сотрудничаем с родственниками для сравнения", – сказал он.
Начальник полиции Киевской области также добавил, что оккупанты во время бегства с территории Киевской области установили взрывоопасные ловушки:
"Они ставили растяжки, минировали бытовые приборы, жилье гражданских лиц, а также места общего пользования, в том числе кладбища. Работы будет очень много. День боевых действий – это месяц тяжелой напряженной работы взрывотехников".
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, тела жертв хаотически были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. Некоторые убитые – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.