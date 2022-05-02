Військові злочини окупантів на Київщині: у поліції назвали кількість загиблих і зниклих без вісти

Андрій Нєбитов розповів про пошуки загиблих мешканців Київської області / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київській області правоохоронці виявили понад 1200 тіл загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".
За його словами, поліція фіксує злочини російських військових:
"На жаль, жахливі знахідки ми виявляємо щодня, фіксуємо злочини армії Російської Федерації на території Київської області. На сьогоднішній день 1202 тіла наших загиблих громадян оглянуті слідчими і передані до судово-медичних установ для встановлення кінцевої причини смерті".
Як зазначив Нєбитов, 280 тіл станом на зараз залишаються не впізнаними. Правоохоронець розповів, що 300 людей вважаються зниклими безвісти, і ця цифра щодня зростає.
"Шукаємо серед загиблих, але сподіваємось цих людей знайти живими. Дуже багато втратили зв'язок у зв'язку з тим, що люди втратили мобільні телефони, окупанти відбирали телефони, або навіть вони буди примусово евакуйовані на територію республіки Білорусь або Росії. Шукаємо цих людей, відповідним чином відбираємо ДНК, поміщаємо до спеціальної бази і співпрацюємо з родичами для порівняння", – сказав він.
Начальник поліції Київської області також додав, що окупанти під час того, як втікали з території Київської області, встановили вибухонебезпечні пастки:
"Вони ставили розтяжки, мінували побутові приладі, помешкання цивільних громадян, а також місця загального користування, зокрема кладовища. Роботи буде дуже багато. День бойових дій – це місяць важкої напруженої роботи вибухотехніків".
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили багато мирних жителів, тіла жертв хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті в братській могилі поховали 280 місцевих жителів, деякі убиті – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.