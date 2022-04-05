Выведенных после резни в Буче военных РФ возвращают в Украину: их отправят на Восток

64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ возвращается на передовую. Фото: коллаж "Сегодня"

Российских военных преступников, совершивших зверства в Буче, снова возвращают в Украину.

Об этом сообщают в ГУР Минобороны Украины.

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Речь идет о 64-й мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения под Киевом. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

Отмечается, что указанные подразделения оккупантов из Украины вывели на территорию Беларуси, уже вскоре их отправят в Белгород, а через два дня перебросят на харьковское направление.

"Подобный график указывает на то, что 64-й бригаде предстоят "специальные задачи". Первая из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения. 64-й бригады на территорию Украины — быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы исключить дачу показаний в будущих судах", — сообщают в украинской разведке.

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Отмечается, что личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Однако российское командование угрожает им трибуналом, рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

Зверства российских оккупантов под Киевом