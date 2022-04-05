Виведених після різанини у Бучі військових РФ повертають до України: їх відправлять на Схід

64-та мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії РФ повертається на передову. Фото: колаж "Сьогодні"
Російських військових злочинців, які вчинили звірства у Бучі, знову повертають до України.
Про це повідомляють у ГУР Міноборони України.
Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої скоювали масові вбивства і тортури мирного населення під Києвом. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу у цьому підрозділі і знову кидає його на передову.
Зазначається, що зазначені підрозділи окупантів з України вивели на територію Білорусі, вже незабаром їх відправлять до Бєгорода, а за два дні перекинуть на харківський напрямок.
"Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання". Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто скоювали злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах. Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", – повідомляють в українській розвідці.
Зазначається, що особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово противиться поверненню в Україну. Однак російське командування погрожує їм трибуналом, рапорти на звільнення не беруться до розгляду.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.