Виведених після різанини у Бучі військових РФ повертають до України: їх відправлять на Схід

64-та мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії РФ повертається на передову. Фото: колаж "Сьогодні"

Російських військових злочинців, які вчинили звірства у Бучі, знову повертають до України.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони України.

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Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої скоювали масові вбивства і тортури мирного населення під Києвом. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу у цьому підрозділі і знову кидає його на передову.

Зазначається, що зазначені підрозділи окупантів з України вивели на територію Білорусі, вже незабаром їх відправлять до Бєгорода, а за два дні перекинуть на харківський напрямок.

"Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання". Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто скоювали злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах. Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", – повідомляють в українській розвідці.

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Зазначається, що особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово противиться поверненню в Україну. Однак російське командування погрожує їм трибуналом, рапорти на звільнення не беруться до розгляду.

Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.

У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.