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Виведених після різанини у Бучі військових РФ повертають до України: їх відправлять на Схід

Марія Дмитренко
5 квітня, 13:45
Російське командування не проводитиме ротацію особового складу у цьому підрозділі

64-та мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії РФ повертається на передову. Фото: колаж "Сьогодні"

Російських військових злочинців, які вчинили звірства у Бучі, знову повертають до України.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони України.

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Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої скоювали масові вбивства і тортури мирного населення під Києвом. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу у цьому підрозділі і знову кидає його на передову.

Зазначається, що зазначені підрозділи окупантів з України вивели на територію Білорусі, вже незабаром їх відправлять до Бєгорода, а за два дні перекинуть на харківський напрямок.

"Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання". Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто скоювали злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах. Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", – повідомляють в українській розвідці.

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Зазначається, що особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово противиться поверненню в Україну. Однак російське командування погрожує їм трибуналом, рапорти на звільнення не беруться до розгляду.

Звірства російських окупантів під Києвом