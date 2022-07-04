Военный эксперт оценил вероятность ядерного удара РФ из Беларуси

Олег Панюта пообщался с военным экспертом Иваном Ступаком

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что вероятность ядерной угрозы из Беларуси есть. По 10-балльной шкале – около 8-8,5. Сейчас российские войска прибыли на территорию Беларуси и проводят оценку потенциала страны к моменту хранения этого оружия.

Об этом Ступак рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Україна 24".

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На вопрос Панюты о том, насколько высока вероятность того, что ядерное оружие пересечет границу России и нарушит договор о нераспространении ядерного оружия, эксперт заявил:

"Скажу так, эта вероятность, если по 10-балльной шкале, то я думаю где-то 8-8,5 есть. Я знаю, что была такая информация, что российские войска стратегического назначения, отвечающие за ядерное оружие, приезжали в Беларусь, производили оценку потенциала Беларуси к моменту хранения этого оружия и эксплуатации", – заявил Ступак.

По его словам, во времена СССР там была инфраструктура, но прошло более 30 лет и "где-то залили бетоном, что-то распродали или как-то использовали по другим нуждам":

"А там такое вооружение, что оно требует особого внимания. Они приехали и сейчас делают оценку. И я так понимаю, что это будет основанием для какого-то отчета для русского керманича для этого кремлевского деда. И будут принимать решение, есть ли возможность на эту инфраструктуру перегнать все это ядерное оружие или же придется строить с нуля. То есть это время", – рассказал военный эксперт.

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Россия активизировала угрозы ядерного удара

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев начал угрожать CША ядерным оружием в случае передачи Украине систем залпового огня.

Он заявил: проблема заключается в том, что Путин не может потерпеть поражение.

"Потому что, извините, ядерная держава, и идет все время это повышение ставок. И теперь США пытаются максимально затянуть прокси-войну с Россией, в Белом доме все время рассматривается возможность передачи Киеву систем залпового огня. Зеленский их вымаливает, но Байден же понимает, минуточку, что если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если нанесен будет удар по нашим городам с большим количеством там жертв, то мы же можем вообще по-другому рассмотреть эту всю ситуацию. Мы можем сказать: американское оружие вы поставили, вы виноваты, и можем нанести удар по центрам принятия решения. Нам будет наплевать на 5-ю статью или нет", – сказал Соловьев в эфире своей программы.

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Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден назвал безответственными угрозы России применить ядерное оружие. Такой шаг повлечет за собой тяжелые последствия. Однако пока Вашингтон не видит признаков подготовки ядерного удара со стороны России.