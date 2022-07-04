Військовий експерт оцінив ймовірність ядерного удару РФ з Білорусі

Олег Панюта поспілкувався з військовим експертом Іваном Ступаком

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що ймовірність ядерної загрози з Білорусі є. За 10-бальною шкалою – близько 8-8,5. Наразі російські війська прибули на територію Білорусі та проводять оцінку потенціалу країни до моменту зберігання цієї зброї.

Про це Ступак розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

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На питання Панюти про те, наскільки високою є ймовірність того, що ядерна зброя перетне кордон Росії і порушить договір про нерозповсюдження ядерної зброї, експерт заявив:

"Скажу так, ця ймовірність, якщо за 10-бальною шкалою, то я думаю десь 8-8,5 є. Я знаю, що була така інформація, що російські війська стратегічного призначення, які відповідають за ядерну зброю, приїжджали до Білорусі, оцінювали потенціал Білорусі до моменту зберігання цієї зброї та експлуатації", – заявив Ступак.

За його словами, за часів СРСР там була інфраструктура, але минуло понад 30 років, і "десь залили бетоном, щось розпродали або якось використовували з інших потреб":

"А там таке озброєння, що воно потребує особливої уваги. Вони приїхали і зараз оцінюють. І я так розумію, що це буде основою якогось звіту для російського керманича, для цього кремлівського діда. І ухвалюватимуть рішення, чи є можливість на цю інфраструктуру перегнати всю цю ядерну зброю, чи доведеться будувати з нуля. Тобто це час", – розповів військовий експерт.

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Росія активізувала погрози ядерного удару

Російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов почав погрожувати США ядерною зброєю у разі передачі Україні систем залпового вогню.

Він заявив: проблема полягає в тому, що Путін не може зазнати поразки.

"Тому що, вибачте, ядерна держава, і йде весь час це підвищення ставок. І тепер США намагаються максимально затягнути проксі-війну з Росією, у Білому домі постійно розглядається можливість передачі Києву систем залпового вогню. Зеленський їх вимолює, але ж Байден розуміє , хвилиночку, якщо в зоні поразки опиняться російські АЕС, якщо буде завдано удару по наших містах з великою кількістю там жертв, то ми ж можемо взагалі по-іншому розглянути цю всю ситуацію і можемо завдати удару по центрах прийняття рішень. Нам наплювати на 5-ту статтю чи ні", – сказав Соловйов в ефірі своєї програми.

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Раніше ми розповідали, що президент США Джо Байден назвав безвідповідальними загрози Росії застосувати ядерну зброю. Такий крок спричинить тяжкі наслідки. Проте поки що Вашингтон не бачить ознак підготовки ядерного удару з боку Росії.